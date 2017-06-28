Троє людей отримали травми у ДТП на Тернопільщині. ФОТО

28/06/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня близько о пів на першу ночі, в с. Іванівка, Теребовлянського району.

За попередніми даними, 27- річний місцевий житель, керуючи автомобілем «AUDI 80», іноземної реєстрації, не вибрав безпечної швидкості руху та намагаючись уникнути зіткнення з мопедом «VIPER», що рухався в попутному напрямку, звернув на узбіччя, де допустив наїзд на пішохода, яка рухалась у тому ж напрямку. Та на цьому пригода не закінчилась, адже після цього “легківка” все ж таки зіткнулась з мопедом.

Внаслідок ДТП в хірургічно-травматологічне відділення Теребовялнської лікарні доставлено та госпіталізовано пішохода, 31-річну жительку Гусятинського району. У неї лікарі діагностували: закритий перелом двох кісток лівої гомілки та забій грудної клітки.

До тієї ж лікарні потрапили 19-річний водій мопеда та його 17-річний брат.

Неповнолітнього пасажира з забоєм головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою, забоєм шийного відділу хребта, забійними ранами лоба, лівої щоки і правої сідниці госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні, а його старшого брата з діагнозом:закрита черепно-мозкова травма, забійна рана тім’яної ділянки голови госпіталізовано в неврологічне відділення медичного закладу.

За попередніми даними водій за кермом був тверезим, у нього відібрано взірець крові на вміст алкоголю. Транспортні засоби доставлено на спеціальний майданчик Теребовлянського відділу поліції.

Наразі усі обставини пригоди встановлюються, повідомляють у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.