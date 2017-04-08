Троє депутатів Тернопільської міськради складуть мандати? ВІДЕО

08/04/2017 0
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З лав ВО «Свобода» виключили трьох депутатів Тернопільської міської ради. Мова йде про Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта.

Відповідне рішення було прийняте вчора, 7 квітня. Сьогодні під час прес-конференції його озвучив свободівець Руслан Кошулинський, повідомляє сайт Тернополяни.

«Роман Навроцький, Ігор Турський та Іван Сороколіт у своїх публічних виступах відійшли від програмових засад з якими політична партія йшла на місцеві вибори. Тобто вони не виконують ту програму, з якою йшли до виборців. Вочевидь, ці люди мають інше бачення розвитку міста Тернополя.

На останньому засіданні політвиконкому, яке відбулося 7 квітня, зазначених осіб було виключено з лав ВО «Свобода». Ми пропонуватиме фракції у міській раді виключити їх зі свого складу і публічно звертаємося до них, щоб вони, враховуючи морально-етичну сторону, склали повноваження депутатів ТМР»- зауважив Руслан Кошулинський.

Додамо, що ВО «Свобода» проводить всеукраїнський моніторинг членів партії. Відтак за його результатами Роман Навроцький, Ігор Турський та Іван Сороколіт щонайменше 100 разів у своїх публічних виступах відходили від програмових засад партії.

 

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