Троє бійців з Тернопільщини повернулися з пекла

28/12/2017 Розмір тексту:

Нарешті троє наших бійців з області, які понад два роки перебували в полоні бойовиків, повертаються додому.

Усіх трьох з полону визволили в середу, 27 грудня. Утім, станом на вечір середи ще не було достовірної інформації про звільнення одного із них. А вже сьогодні, 28 грудня, її підтвердили. Відтак, разом із Олексієм Кодьманом та Василем Гулькою з Тернополя додому повертається й Володимир Бачинський із Тернопільського району.

Довгоочікувану свободу наші бійці отримали завдяки старанням та зусиллям багатьох людей – їхніх рідних, влади та волонтерів, які щодня робили надможливе, аби тільки повернути їх з полону. І тепер новий 2018 рік наші воїни з Тернопільщини, як і більше 70-ти звільнених зі всієї України, зустрінуть разом зі своїми близькими та проведуть різдвяні свята у родинному колі, спробуючи залишити усі негаразди та пекло полону позаду.

Нагадаємо, Олексій Кодьман та Василь Гулька потрапили в полон у листопаді 2015-го під час виконання бойового завдання, а Володимир Бачинський – у січні 2016-го. Весь цей час тривали перемовини щодо їх звільнення і лише тепер за формулою 74 на 306 наших бійців відпустили. Серед них 16 перебували в полоні луганських бойовиків, ще 58 – у полоні донецьких.