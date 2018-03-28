Трох тернопільських чиновників спіймали на хабарях. ВІДЕО

28/03/2018 Розмір тексту:

Трьох хабарників серед посадовців спіймали на Тернопільщині від початку цього року. Сума неправомірної вимоги у середньому становила 11 900 грн.

Про це розповів начальник управління захисту економіки у Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції (ДЗЕ НП) України Олександр Шкарівський.

Як повідомляє Терен, за поточний період працівники обласного управління захисту економіки внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 32 кримінальних провадження. Стосувалися вони навіть службовців і посадовців категорії А, тобто – найвищої. Серед спійманих на протиправному був і один депутат. Щодо п’яти епізодів, які перебувають на супроводі, за його словами, фігурантам справ, що стосуються економічних злочинів, уже оголосили про підозру. У двох випадках матеріали передали до суду із обвинувальними висновками.

– Аж 18 із цих справ – тяжкі і особливо тяжкі злочини, – стверджує він. – Тобто йдеться про неправомірну вигоду.

Окремо і докладніше Олександр Шкарівський спинився на трьох зафіксованих випадках хабарництва. У всіх справах підозрювані – держслужбовці. Прізвища Олександр Шкарівський не озвучував, бо ще тривають судові розгляди. Але сфери, у яких хабарники працювали – відомі: міграційна служба, Держархбудінспекція і управління юстиції.