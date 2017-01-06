Тріскучі морози та завірюхи: на свята зима розгуляється не на жарт

06/01/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з надходженням арктичного повітря, на Тернопільщині очікують пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, на дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря знизиться вночі до двадцяти градусів морозу.

Через погіршення погодних умов жителів Тернополя просять забрати транспорті засоби з центральних вулиць, а також скоригувати свої маршрути. Рятувальники закликають жителів краю у холодну погоду тепло одягатися, а також нагадують, що в області діятимуть пункти обігріву.

«За прогнозами метеорологів, упродовж усіх Різдвяних свят в області зберігатиметься дуже холодна погода: сильні морози – понад двадцять градусів нижче нуля, вітер, місцями завірюха. Жителям краю варто врахувати ці прогнози, плануючи проведення часу на Різдво. Зокрема небезпеку створюватиме ожеледиця на автошляхах краю. У разі потреби, радимо звертатися за допомогою до рятувальників», – відзначив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи УДСНС України в області Сергій Данілін.

Через сильні морози та ожеледицю може ускладнитися рух транспортних засобів.