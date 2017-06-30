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Третій козак: нардеп з Тернопільщини знову став батьком
30/06/2017 0
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У сім’ї народного депутата з Тернопільщини Михайла Головка поповнення.
Його дружина Мар’яна народила хлопчика.
Про це обранець повідомив на своїй сторінці у соцмережі.
Зазначимо, що у пана Михайла вже є двоє синів. Тепер же політик став щасливим батьком трьох козаків.
Друзі неймовірно я став втричі щасливішим, моя кохана дружина подарувала мені третього сина!!! Я безмежно вдячний своїй Мар'янці за це. Дякую Богу та долі за ці митті щастя дякую кохана за трьох козаків!!!
Опубліковано Михайлом Головком 27 червня 2017 р.
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