Третій козак: нардеп з Тернопільщини знову став батьком

30/06/2017 0
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У сім’ї народного депутата з Тернопільщини Михайла Головка поповнення.

Його дружина Мар’яна народила хлопчика.

Про це обранець повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Зазначимо, що у пана Михайла вже є двоє синів. Тепер же політик став щасливим батьком трьох козаків.

Друзі неймовірно я став втричі щасливішим, моя кохана дружина подарувала мені третього сина!!! Я безмежно вдячний своїй Мар'янці за це. Дякую Богу та долі за ці митті щастя дякую кохана за трьох козаків!!!

Опубліковано Михайлом Головком 27 червня 2017 р.

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