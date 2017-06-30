Третій козак: нардеп з Тернопільщини знову став батьком

Друзі неймовірно я став втричі щасливішим, моя кохана дружина подарувала мені третього сина!!! Я безмежно вдячний своїй Мар'янці за це. Дякую Богу та долі за ці митті щастя дякую кохана за трьох козаків!!!

Опубліковано Михайлом Головком 27 червня 2017 р.