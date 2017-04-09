Травень у Тернополі буде феєрично-фестивальним

09/04/2017 Розмір тексту:

Шість фестивалів, Тернопільські дні моди, Дні Європи та міжнародний інвестиційний форум. Таким, надзвичайно насиченим на культурно-мистецькі, розважальні та інші події буде наступний місяць – травень. Заходи ці будуть відбуватися в останні дні тижня та на вихідні, а в середині місяця буде по дві події в одні і ті ж дати.

Розпочнеться травень із нового фестивалю «Тернопільська брама», який заплановано провести 5-7 числа на Театральному майдані. Організовує захід ініціатива «Тернопіль фест» разом з Гільдією рестораторів Тернопільщини за сприяння міської ради. Метою цього фестивалю є відкрити Тернопіль всій Україні. У наступні вихідні, 12-14 травня, в місті пройде ювілейний Мистецький міжнародний фестиваль «Ї». Заплановані зустрічі з багатьма цікавими поетами, письменниками, музикантами і не тільки українськими. Особливим гостем ювілейного заходу стане письменниця Оксана Забужко. У ці ж дні 13-14 травня проходитиме ще один новий фестиваль «Фон Вакано Крафт Фест» у недобудованій обласній бібліотеці, а в парку Національного відродження – Другий міжнародний мистецький фестиваль «Співоче поле».

– «Фон Вакано Крафт Фест» – це фестиваль крафтового пива і м`яса, – розповів Тарас Ковальчук, директор туристично-інформаційного центру Тернополя. – На нього запрошені не тільки крафтові пивовари зі всієї України, а й м’ясники. Адже Тернопіль, коли був східною частина кордону Польщу, славився своїми м’ясними традиціями, тому ми вирішили об’єднати дві автентики, які були у нашому регіоні – м’ясо і пиво – і провести на незвичній локації такий фестиваль. Зараз ведемо переговори з приводу того, щоб там ще зробити фан зону до Євробачення. Зрозуміло, що територія почиститься, облаштується. Вона чудова тим, що там є виступи і можна проводити фестиваль навіть при поганих погодних умовах, ховаючи в ніші торгові місця і посадочні місця.

Одночасно, 18-19 травня відбуватимуться фестиваль вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» і Тернопільські дні моди. А 19-20 травня проходитимуть Дні Європи. Форум «Тернопільщина Invest – 2017» має бути 25-26 травня. А завершить місяць фестивалів студентський захід «StudFest – 2017».

Ольга Трач