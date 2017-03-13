Трасу Львів-Тернопіль хочуть перекрити

13/03/2017 Розмір тексту:

У Львівській області проблема на трасі Львів-Тернопіль. Тут жахливий стан дороги. Водії дуже розлючені, скаржаться на таку дорогу. Вони пропонують взагалі перекрити дорогу, щоб уникнути жертв.

«Пропоную перекрити трасу Львів-Тернопіль, щоб люди не нищили авто і колеса», – написав водій та продемонстрував фото погнутих та знищених коліс автівок на цій дорозі. Претензії користувачів соцмереж головним чином стосуються львівської частини траси.

Ще один водій пише: «Ніхто не звернув уваги скільки часу об’їзна дорога круг Львова стоїть без ям? Або Львів-Стрий все ж таки чимало часу, а дорога Львів-Тернопіль, де перші кілометри поклали не так давно з’явились вибоїни, в яких навіть дна не видно. Дивно, що старі дороги служать довго, а ті, що лише ремонтували не витримують й сезону». Автомобілісти не розуміють, чому львівська частина дороги за зиму так знищилася, адже там у минулі роки робилися часткові ремонти.

Потрібно щось вирішити з цією дорогою, бо дійсно водії псують машини, нервуються через такий стан дороги. Чому ж тоді недавній ремонт не послужив довго? Адже лише зовсім трохи часу назад на цій трасі робили ремонт. Дивно виходить.

Джерело: www.vsemisto-lv.info