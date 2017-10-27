Трагедія в Харкові і замах на нардепа: хроніка тижня, що минає

27/10/2017 Розмір тексту:

Світ

Мешканці каталонського міста оголосили короля Іспанії персоною non grata

Як почуватися монарху великої європейської країни, якого піддані не бажають бачити у своєму місті? Висловлюючись офіційною мовою – оголосили персоною non grata. Саме в такому становищі перебуває нині король Іспанії Філіп VI. Недовіру верховному правителеві висловили мешканці каталонського міста Жирони – через підтримку ним позиції уряду Іспанії щодо підсумків референдуму про незалежність Каталонії. Філіп VI недвозначно заявив, що країна “повинна протистояти неприйнятним спробам відокремлення своєї національної території”. Ось цього затяті жиронці ніяк не можуть вибачити своєму монарху. І це попри те, що король – вельми популярна персона в Іспанії, а до сходження на престол мав, серед інших, титул принц Жиронський. Він був членом олімпійської команди з вітрильного спорту на Олімпіаді-1992, а також став першим іспанським монархом, який визнав ЛГТБ-спільноту. А в 2015 році король добровільно зменшив свою річну зарплату на 20% через економічний спад в країні.

Каха Каладзе став мером Тбілісі

Приклад Віталія Кличка, який по завершенні спортивної кар’єри відчув у собі потяг до крісла міського голови, не є ексклюзивним. На недавніх виборах мера Тбілісі перемогу святкував відомий і харизматичний представник “короля спорту” – колишній захисник київського “Динамо”, “Мілана” і “Дженоа” 39-річний Каха Каладзе. Причому, перемогу за явною перевагою, набравши 54% голосів виборців, в той час як переслідувачі екс-футболіста зупинилися на позначках 15 – 16%. На полі Каладзе зарекомендував себе як майстер жорсткого відбору м’яча і раціональної гри, притаманної італійському футболу, а от у політику увійшов як член політсили з романтичною назвою “Грузинська мрія”. Ота мрія спершу привела його на посаду віце-прем’єра та міністра енергетики Грузії, а тепер ось вручила стерно керування столицею країни. Разом з необхідністю розв’язувати її численні проблеми, що навряд чи буде легше, ніж протистояти провідним форвардам світу…

Україна

Кривава трагедія в Харкові

Лізе чомусь в голову дитяча лічилка “Раз, два, три, чотири, п’ять вийшов зайчик погулять…”, хоча такі грайливі мотиви в даному випадку зовсім недоречні. Прогулянка харківського “зайчика”, точніше 20-річної Олени Зайцевої закінчилася кривавою трагедією в центрі міста. Lexus, яким вона кермувала, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем і вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. Загинули шестеро людей (одна жінка померла вчора), п’ятеро важко травмовані. «Виявляється, Lexus брав участь у гонках по нічному Харкову. А нещасні пішоходи стали жертвами дурного бажання малолітньої дівки пофорсити», – зазначив у Facebook народний депутат А. Геращенко. До того ж, у крові Зайцевої було виявлено опіати. Місто охопив шок, а от вітчим винуватиці трагедії переймався іншими клопотами: “Дівчинка була твереза, їхала разом з подругою… Дитина добу не їсть”, – бідкався він у розмові з журналістами. Наразі суд призначив дівчинці 2 місяці утримання під вартою без права внесення застави…

“Публічне шмагання” від прем’єра

Черговий перфоманс “публічного шмагання” від Прем’єра Володимира Гройсмана: на засіданні Ради регіонального розвитку в присутності Президента він відсторонив від виконання обов’язків голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха. А щоб цей вердикт прозвучав ще переконливіше, Прем’єр, під оплески ряду присутніх вбив останній цвях у “службову домовину” провинного О.Цвяха: пообіцяв, що звернеться до Генпрокуратури та НАБУ із закликом порушити справи проти нього і його підлеглих. “І прощення Вам немає! Винний – будете сидіти!” – підсумував не без драматичної патетики В. Гройсман. Причиною такої суворості Прем’єра стала скарга одного з учасників засідання на присутність в регіонах “смотрящих” від Держгеокадастру. Очільник уряду не обмежився цією кадровою “хірургією” і розпорядився оперативно надати факти щодо отих самих “смотрящих”.

Замах на нардепа: черговий “висяк” чи “глухар”?

У Києві вчинено замах на нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Внаслідок вибуху загинули його охоронець та випадковий перехожий. Ще декілька осіб зазнали поранень. Сам Мосійчук вважає, що замовники замаху на нього сидять у Москві, а виконавці – з Києва. У Радикальній партії не виключають, що замах могли влаштувати політичні опоненти або глава Чечні Р. Кадиров. Водночас деякі аналітики, зокрема екс-керівник слідчого управління СБУ Василь Вовк, висловили думку, що коріння замаху слід шукати не за межами України, а в середовищі її політично-бізнесових “розборок”. Як би там не було, навіть ті, хто не відчуває особливої симпатії до Мосійчука, його політсили та окремих її представників, шоковані легкістю, з якою регулярно влаштовуються подібні акції. А також діями правоохоронців щодо їх запобігання та розслідування. Цілком можливо, тепер їх можна поздоровити з черговим “висяком” чи “глухарем”…

Тернопіль

Про працьовитість українців і підземну нарколабораторію

У розповідях про характерні риси українців із щирим замилуванням підкреслюється їхня працьовитість. Вони, мовляв, звикли все робити власними руками, покладаючись лише на свої сили. Очевидно, творець підземної нарколабораторії з вирощування канабісу в селі Ліски на Збаражчині, замаскованої під теплицею, сповна втілює цю національну чесноту. “Власними руками і покладаючись на свої сили”, він облаштував, крім лабораторії, ще й сушарню та фасувальний цех. Якби вдалося на додачу побудувати щось на зразок кемпінгу чи мотелю для приїжджих кур’єрів з країн Євросоюзу – цикл із виробництва і “цивілізованого” збуту, можна сказати, був би завершеним. Хвалу працьовитим рукам і винахідливій голові народного умільця тепер, мабуть, воздасть суд. Він в Україні, як відомо, не лише справедливий, але й гуманний – ще одне безсумнівне національне достоїнство. Серед інших безсумнівних фактів – зменшення чисельності населення області: від початку року – майже на 5 тисяч осіб.

Ігор Дуда