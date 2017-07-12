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Трагедія у Чорткові: в ріці знайшли тіла чоловіка і дитини. ВІДЕО
12/07/2017 3
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Ще один трагічний випадок на воді. У Чорткові потонули рибалка та дванадцятирічний хлопчик.
У вівторок, 11 липня, дитина разом з друзями близько обіду пішла відпочивати на річку. Вони купалися, кажуть свідки, біля мосту, а в якийсь момент почали тонути. Чоловік 1957 року народження, кинувся допомагати юнакам. Проте, разом із одним із хлопчиків потонув, повідомляє ТВ-4.
Тіла загиблих уже дістали. Наразі фахівці встановлюють причину нещасного випадку.
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Коментарі (3)
Тарас13/07/2017
Оксано, до чого тут назва міста? В місті з назвою Фіалки, теж біда статися може.
Наталія13/07/2017
Кадри абсолютно не чортківської місцевості. Для чого показувати те, що не стосується трагедії?!
Оксана13/07/2017
То треба змінити назву населеного пункту,А то Чортків самі біди притягає .