Трагедія у Чорткові: в ріці знайшли тіла чоловіка і дитини. ВІДЕО

12/07/2017 Розмір тексту:

Ще один трагічний випадок на воді. У Чорткові потонули рибалка та дванадцятирічний хлопчик.

У вівторок, 11 липня, дитина разом з друзями близько обіду пішла відпочивати на річку. Вони купалися, кажуть свідки, біля мосту, а в якийсь момент почали тонути. Чоловік 1957 року народження, кинувся допомагати юнакам. Проте, разом із одним із хлопчиків потонув, повідомляє ТВ-4.

Тіла загиблих уже дістали. Наразі фахівці встановлюють причину нещасного випадку.