Трагедія в Чортківському районі: жінка загинула у власному будинку
28/09/2017 0
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27 вересня о 11:15 виникла пожежа у житловому будинку у селі Товстеньке Чортківського району.
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогонь пошкодив речі домашнього вжитку.
До Чортківської центральної районної лікарні шпиталізовано власницю із діагнозом «Отруєння продуктами горіння важкого ступеня» та її сина з термічним опіком І-ІІ ступеня тулуба та кінцівок, а також, отруєнням продуктами горіння. Жінка загинула у медичному закладі.
Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління в ліжку.
Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучалися.
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