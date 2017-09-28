Трагедія в Чортківському районі: жінка загинула у власному будинку

28/09/2017 Розмір тексту:

27 вересня о 11:15 виникла пожежа у житловому будинку у селі Товстеньке Чортківського району.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогонь пошкодив речі домашнього вжитку.

До Чортківської центральної районної лікарні шпиталізовано власницю із діагнозом «Отруєння продуктами горіння важкого ступеня» та її сина з термічним опіком І-ІІ ступеня тулуба та кінцівок, а також, отруєнням продуктами горіння. Жінка загинула у медичному закладі.

Ймовірна причина виникнення події – необережність під час паління в ліжку.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучалися.