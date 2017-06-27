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Трагедія на Тернопільщині: чоловіка вбило відро
27/06/2017 0
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Трагедією закінчилася звичайна побутова робота для мешканця села Чайчинці Лановецького району, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільщини.
50-річний чоловік того трагічного дня чистив криницю у своєму дворі. Раптом під час роботи обірвалося із кріплення відро, яким витягували воду. З 20-метрової висоти воно впало на голову селянину.
З важкими травмами чоловіка доправили до реанімаційного відділення районної лікарні. На жаль травми виявилися несумісні з життям, інформує Прес-центр.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини.
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