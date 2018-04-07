Трагедія на Шумщині: чоловіка засипало зерном
07/04/2018 0
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Трагічний випадок трапився у селі Піщатинці Шумського району.
Під час розвантаження зерна на місцевому тоці збіжжям на смерть присипало місцевого мешканця, який на той момент перебував у бункері для його зберігання.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно статі 271 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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