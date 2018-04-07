Трагедія на Шумщині: чоловіка засипало зерном

07/04/2018 Розмір тексту:

Трагічний випадок трапився у селі Піщатинці Шумського району.

Під час розвантаження зерна на місцевому тоці збіжжям на смерть присипало місцевого мешканця, який на той момент перебував у бункері для його зберігання.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно статі 271 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.