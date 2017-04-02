ТОП-5 підприємств галузі молочного скотарства Тернопільщини

02/04/2017 Розмір тексту:

Компанія «Агропродсервіс» увійшла в п’ятірку найбільших підприємств області в галузі молочного скотарства.

Про це повідомляють на сайті підприємства, посилаючись на тематичну прес-конференцію директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Віталія Луя.

За словами посадовця, незважаючи на зменшення поголів’я ВРХ у приватних домашніх господарствах, на Тернопільщині спостерігається розвиток галузі молочного скотарства.

Збільшення показників зумовлене інвестиціями великих агропідприємств у цей напрямок сільгоспвиробництва.

«Саме тому ми вирішили укласти своєрідний рейтинг за 2016 рік господарств області, які займаються молочним скотарством», – зазначив під час прес-конференції Віталій Луй.

За його словами, перше місце за сумарними показниками зайняло підприємство ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Також в трійку лідерів входять ПСП «Агрофірма «Горинь» та ТОВ «Україна».

Четверте місце посіла компанія «Агропродсервіс» і замикає п’ятірку найбільших господарств, що займаються молочним скотарством – ПОП «Іванівське».

Як зазначив Віталій Луй, надої молока в області за підсумками 2016 року збільшені в середньому на 8,3%, а середній надій з однієї корови в рік становить 6122 кг. Це більше ніж в середньому по Україні на 8%.

Для довідки: Аграрне виробництво займає 26,8% від валової доданої вартості в економіці області, що є одним з найбільших показників серед інших економічних напрямків. На одну особу припадає 7962 грн., що є 11 показником в межах держави. В аграрній галузі середня місячна заробітна плата становить 4114 грн. і за цим показником Тернопільщина займає 8 місце в Україні. Від держави аграрії області можуть отримати у 2017 році 170 млн.грн. на підтримку тваринництва.

Нагадаємо, раніше компанія “Агропродсервіс” увійшла в п’ятірку найбільших платників податків Тернопільської області.