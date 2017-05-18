“Тітушки” “Мрії”, які побили тернопільського АТОвця, знову вийшли проти селян на Гусятинщині. ФОТО, ВІДЕО

18/05/2017 Розмір тексту:

У понеділок, 15 травня, мешканці села Городниця, що на Гусятинщині, вкотре мали «приємну» зустріч із представниками агрохолдингу «Мрія». Обробляти власні поля селянам не давали молодики з харківської охоронної фірми «Легіон», яку, як відомо, найняв Саймон Чернявський нібито для охорони.

Очолював групу «мрійників» керівник так-званої юридичної фірми Гліб Гаврилов, який засвітився на прес-конференції головного поліянта області Олександра Богомола. Півдесятка «легіонерів» приїхали на бусі з добре відомим харківськими номерами «АХ 1234».

Охоронці «Мрії» уже здобули собі «славу» «тітушок» не лише серед пайовиків агрохолдингу, але й серед активістів та бійців АТО з Тернополя. 22 квітня в готельному комплексі «Глобус» майже десяток невідомих осіб спортивної тілобудови жорстоко побили добровольця та колишнього біатлоніста Олександра Починка. Йому вибили кілька зубів, пошкодили хребет в районі попереку та завдали ще багатьох травм. У злочині підозрювали харківських «тітушок» з сумнозвісного сепаратиського об’єднання «Оплот», яких у наш край привезли представники агрохолдингу «Мрія».

Ситуація набула широкого розголосу, «взятися» за справу пообіцяли і голова ОДА Степан Барна, і керівник обласної поліції Олександр Богомол. Більше того, відбувся круглий стіл, де мали обговорити цю ситуацію і під час заходу було наголошено на припиненні провокативної діяльності «охоронців». Проте, увага поліції, здається, «легіонерів» не зупинила.

15 травня поблизу села Городниця новий орендар приїхав на поля, хотів підживити посіви, але завадили йому молодики, які людям представлятися відмовилися, натомість спілкувалися із поліцією. Чоловіки не давали проводити господарську діяльність, а людям не могли чітко пояснити, чим узагалі керуються, якщо договори з «Мрією» втратили силу ще 10 травня.

– Чому ж той Саймон сам до нас не приїхав, чого нам не скаже: так і так, люди. А замість того привозить людей чужих, ми ж не знаємо, що то за люди. Якісь донецькі чи херсонські, нехай їдуть туди, де воюють і там боронять свою хату, чого ж вони прийшли на наші поля, – обурюється мешканка села Городниця.

Мати справу із агрохолдингом, який діє такими методами, городничани відмовляються категорично. А свої поля обіцяють боронити і надалі.

Читайте також:

Жорстоке побиття бійця АТО у Тернополі: чию сторону займе поліція?