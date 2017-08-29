Тернопільська влада веде переговори з консульством, аби доправити тіло Володимира Стаюри в Україну

28/08/2017 Розмір тексту:

Тіло тернопільського депутата Володимира Стаюри, який напередодні потонув у Єгипті, зможуть доставити в Україну лише після 1-ого вересня.

Тернопільська влада веде переговори з консульством України в Єгипті, аби якнайшвидше це зробити, повідомляють Надзвичайні новини.

Тим часом вчора у головному храмі Тернополя відслужили панахиду за загиблим. Вшанувати пам’ять Володимира Стаюри прийшли сотні людей.

– Це була дуже світла людина. Людина відверта і правильна, часом навіть дуже правильна. Але всі його любили і поважали саме за відвертість. Якщо він давав слово, то він це слово тримав, – сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Зазначимо, загиблий був депутатом Тернопільської міської ради, брав активну участь у Революції Гідності, а згодом поїхав добровольцем у зону АТО.

Нагадаємо, 26 серпня 51-річний депутат Володимир Стаюра загинув під час заняття дайвінгом у Єгипті.

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