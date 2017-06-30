Тіло 10-річної дівчинки, яка зникла на Тернопільщині, знайшли в сусідній області

30/06/2017 Розмір тексту:

У селі Сновидів Тернопільської області трагічно загинула 10-річна дівчинка Тетяна Червінська – батьки не могли знайти дитину з 28 червня і від відчаю зверталися навіть до екстрасенсів.

Родич школярки Михайло Кузик розповідає, що вона разом з подружкою та її бабусею купалися в річці Дністер. Саме тоді і зникла дівчинка. В останнє її бачили саме у воді, повідомляє ТСН.

За словами Михайла Кузика, люди, які були з Тетяною, одразу не покликали допомогу, а повернулися до села і викликали швидку для себе нібито через стрес. Про зникнення дитини до того часу ніхто не повідомляв і на допомогу не кликав, стверджує чоловік. Після дзвінка медикам про випадок дізналися і в поліції. Дитину розшукували водолази і правоохоронці.

Батьки дівчинки через відчай звернулися до екстрасенса. Той повідомив, що Тетяна жива, блукає в лісі та намагається знайти дорогу додому. Кузик каже, що намагалися знайти дівчинку і власними силами – прочісували берег та околиці. Усим селом збиралися вирушати на пошукову операцію до лісу.

Згодом рідний дитини повідомив, що тіло дитини вранці 30 червня виявили мешканці села Монастирок Івано-Франківської області.

Інформацію про загибель підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

Наразі справою займається поліція Тернопільської області.