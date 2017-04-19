Тільки у Тернополі – новий формат відпочинку для любителів нічного життя

19/04/2017 Розмір тексту:

У ніч із 23 на 24 квітня у Тернополі стартує унікальна серія вечірок української танцювальної музики. Файне місто показує приклад дії закону про квоти на україномовну музику.

Завдяки прийнятому у листопаді 2016-го року закону щодо частки музичних творів державною мовою в радіоефірі, «на світ божий» з`явився величезний пласт якісного, самобутнього, українського матеріалу. Тепер його часто можна чути по радіо та на музичних телеканалах. Проте в нічних клубах Тернополя досі панує культ іноземної музики, а МС спілкуються з публікою російською мовою. Так начебто модно, і саме цього начебто вимагає місцева молодь.

Проте знайшлися у файному місті люди, які хочуть познайомити тернопільських любителів нічного життя із сучасною, стильною, запальною танцювальною музикою, що створена українцями для українців. Їм не байдуже майбутнє нації. Вони ламають стереотипи та творять нову моду на сучасні розваги до ранку.

«УкроТека» – це проект, ідея якого народилася в тернопільського активіста ВО «Автомайдан» Андрія Деркача, і який допомагає втілювати чимала команда професіоналів.

Вечірки української танцювальної музики стартують у клуб-ресторані «OPERA», що у РК «MAXIM» 23 квітня. Вартість 30 та 50 грн для дівчат і хлопців відповідно.

Проте організатори передбачили також і безкоштовні запрошення для тих тернополян, які хочуть відпочивати під якісну українську музику та допомагають у її поширенні.

– Запрошення на вільний вхід ми з радістю роздамо усім, хто підтримує наше починання «УкроТеку», хто чекав на такий формат відпочинку давно, хто популяризує українську музику, вболіває за її розвиток, є активним у житті міста та патріотично налаштований, – каже Андрій Деркач, який особисто передає перші «флаєра» для вільного входу тим, кого зацікавив новий сучасний формат вечірки в «OPERi». – Вірю, що підтримці небайдужої та завжди креативної тернопільської молоді, нам вдасться зробити чималий крок, аби побороти культ загарбників у рідному місті. Адже Тернопіль завжди був центром патріотизму, центром студентства та вміє «втерти носа» прогресивними молодіжними проектами.

Чекаємо всіх у ніч з 23 на 24 квітня. Танці до ранку – тільки під український контент і якісний музичний матеріал зі спеціальним гостем, кращим МС та ді-джеєм західної України Micik GONIBEZ!

За деталями та запрошеннями можна звертатися до Андрія Деркача: 097-154-19-58.

Замовлення столиків: 067-351-41-01.