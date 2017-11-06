“Тетріс якийсь”, – тернополяни кепкують з утепленої багатоповерхівки. ФОТО

06/11/2017 Розмір тексту:

Багатоповерхівки із “клаптиковим” утепленням вкотре викликали обговорення у жителів Тернополя. Користувачі соцмереж говорять не лише про відсутність ефекту від такої технології, а й про жахливий зовнішній вигляд будинків після такої “модернізації”.

“Т – тернопільський тетріс”, – пише Ярослав Сидорчук.

“Це фото – ілюстрація життя в Україні. Формально ми живемо в багатоквартирному будинку-державі і в наших інтересах підтримувати його міцність та зовнішній вигляд. А насправді кожен живе в своїй норі, ніхто не готовий до компромісів заради спільної справи “, – коментує Тарас Загорський.

“Постапокаліпсис. Початок “, – додає Роман Крих.

“Жах. Цей будинок виглядає, як притулок для біженців ” – додає Oksana Budrikiene.

“Будинок народної творчості ” – пише Антон Марчевський.

Джерело: 0352.ua