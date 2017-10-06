Терористам і диверсантам на Тернопільщині буде непереливки

06/10/2017 Розмір тексту:

В області перевірили готовність суб’єктів антитерористичної діяльності.

Координаційна група Антитерористичного центру при регіональному управлінні Служби Безпеки України провела тактико-спеціальні навчання, до яких залучили понад п’ятсот співробітників силових відомств. Вони виконували завдання зі знешкодження диверсійних груп, вчилися вести переговори зі зловмисниками, а також брали участь у навчальній штурмовій операції.

«На одному з суб’єктів підвищеної техногенної небезпеки, який розташований неподалік Тернополя, ми проводили навчальну штурмову операцію силами спецпідрозділів «Альфа» та «КОРД». Також опрацьовували алгоритми спільних дій у разі виникнення диверсійної або терористичної загрози. Нагадаємо, такі навчання планові. Вони не пов’язані з конкретною військовою ситуацією в Україні», – повідомили у ГУ НПУ в області.

У результаті таких навчань вдалося перевірити готовність усіх суб’єктів антитерористичної діяльності на Тернопільщині. Це має запобігти диверсіям і терористичним актам в регіоні.

Софія Романська