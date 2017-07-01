“Тернополятка” вчаться творити кіно

01/07/2017 Розмір тексту:

У Тернополі започаткували кіномайстерню «Тернополятко». Для наймолодших тернополян проводять курси з телевізійної журналістики, режисури, вчать, як створювати мультфільми й кінострічки. Також діти можуть побути у ролі представників влади.

Майстер-класи для дітей проводять переважно місцеві тележурналісти, а також інші працівники медіа-сфери. Відвідують заняття всі охочі діти молодшого шкільного віку.

«Кіномайстерня «Тернополятко» – це не лише можливість для дітей знайти нових друзів, це приємне і корисне проведення часу. На заняттях можна освоїти ази телевізійної журналістики, навчитися створювати мультфільми, знімати кіно, а також зніматися у кіно, також можна підвищити рівень англійської мови. Майстер-класи проводять тележурналісти, кінорежисери, мультиплікатори. Під час цих занять діти проходять всі етапи нелегкої «кухні» кінотворіння. Чекаємо на заняттях всіх охочих дітей», – відзначає співорганізатор Наталя Турчин.

У рамках проекту діти побували у Тернопільській міській раді. Там саме відбувалося засідання комісії з ЖКГ. Тож юні тернополяни спілкувалися з депутатами й пробували на собі їхні ролі.

Софія Романська