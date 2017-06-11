Тернополянина покусала скажена білка. ВІДЕО

11/06/2017 Розмір тексту:

Чоловіка покусала білка. Згодом у тварини підтвердили сказ.

Випадок трапився 1 червня у парку Національного Відродження у Тернополі, повідомляє ТВ-4.

Подружня пара, прогулюючись біля Співочого поля, побачили поранену тварину і вирішили їй допомогти. Та білка покусала чоловіка і за кілька годин загинула.

У зв’язку з інцидентом засідала надзвичайна протиепізоотична комісія, у парку Національного Відродження оголосили двомісячний карантин.