Тернополянина ошукали через відомий сайт оголошень

15/03/2017 0
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Втрачені гроші та розчарування – саме так закінчилися торги в інтернет-мережі для мешканця обласного центру. Чоловік довірився незнайомому покупцю, а той обманув продавця.

На сайті «ОЛХ» тернополянин продавав телефон за вигідною ціною. Знайшовся покупець з Хмельницька, обоє  домовилися про покупку, а продавець ще й погодився відправити товар рейсовим автобусом в іншу область. По прибуттю товару, до нього надійшло й смс про переказ коштів, однак як виявилося згодом  – неправдиве. Гроші на рахунок не зачислилися, а телефон покупця пропав з мережі. Жертва обману звернувся за допомогою в поліцію, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

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