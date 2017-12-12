Тернополянина обікрали у лікарні

12/12/2017 Розмір тексту:

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку звернулася 60-річна тернополянка. Зі слів заявниці, жертвою злодія став її чоловік. Останнього обікрали, коли той проходив обстеження в лікарні.

Потерпілий очікував під кабінетом УЗД, гаманець поклав до кишені куртки, а верхній одяг залишив без нагляду в коридорі, коли покликали на обстеження. Повернувшись, куртку застав, а от гаманець, в якому було дві з половиною тисячі гривень, зник.

Оперативними заходами правоохоронці встановили зловмисника, причетного до вчинення злочину. Ним виявися 31-річний житель селища Велика Березовиця Тернопільського району. Зловмисникові інкримінують частину першу статті 185 Кримінального кодексу, повідомляють у поліції.