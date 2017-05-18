Тернополянина обікрали на зупинці громадського транспорту

17/05/2017 Розмір тексту:

У вчиненні крадіжки поліцейські Тернополя підозрюють раніше неодноразово судимого жителя обласного центру. Зловмисник викрав чужий телефон та півтори тисячі гривень.

До правоохоронців із заявою звернувся 40-річний тернополянин. Чоловік пояснив, що вранці повертався з розважального закладу і на зупинці громадського транспортну задрімав. У цей час невідома особа викала його спортивну сумку, в якій були півтори тисячі гривень та дорогий мобільний телефон.

Поліцейські оперативно встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий житель обласного центру. Зловмисник – наркозалежний, тому пошук коштів на чергову дозу – постійне його заняття. І чинить він це, здебільшого, незаконним шляхом. Напередодні правоохоронці вже порушили щодо нього кримінальне провадження за крадіжку велосипеда, та це лиходія не зупинило.

Триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання крадієві міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.