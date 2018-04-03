Тернополянина обікрала жінка, з якою він прожив пять днів, навіть не питаючи прізвища

03/04/2018 0
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За п’ять днів спільного проживання тернополянин знав лише ім’я жінки, яку привів до власної квартири. Хто вона – котра винесла з його помешкання майна на сім тисяч гривень, потерпілий дізнався вже від правоохоронців до котрих звернувся із заявою про крадіжку.

Зі слів потерпілого, п’ять днів у його квартирі проживала жінка на ім’я Оля. Та одного дня співжителька щезла, а разом з нею – його куртка та золота каблучка.

Оперативними заходами правоохоронці встановили, що до крадіжки причетна 51-річна жителька обласного центру. Зловмисниця у скоєному зізналася. Розповіла, що майно потерпілого виносила двічі. Спочатку – золоту каблучку. Зникнення цінної речі господар не помітив, тоді наступного дня прихопила його куртку.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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