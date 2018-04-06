Тернополянина “кинули” на майже 100000 гривень

06/04/2018 Розмір тексту:

До працівників поліції Тернополя із заявою звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив, що проплатив за дизельне пальне 98 тисяч гривень, а товару не отримав.

Потерпілий розповів, що фірму знайшов через інтернет. Домовився про ціну та доставку. Четвертого квітня вантажний автомобіль марки “Scania” з пальним прибув на Тернопільщину.

Покупець разом з водієм перевірили якість дизелю і після цього тернополянин зателефонував диспетчеру фірми, аби проплатити за 5 тонн товару. На вказаний рахунок чоловік перевів 98 тисяч гривень. Проте водій фури жодного підтвердження про зарахування коштів не отримав. Коли покупець ще раз перетелефонував до диспетчера, той повідомив, що жодного рахунку не давав і гроші їм не надходили.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 190 ККУ. Триває слідство і встановлюються особи, причетні до шахрайства, повідомляють у поліції.