Тернополянин знайшов у гаражі мертвого сина
02/01/2017 0
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Для одного із жителів Тернополя цей Новий рік розпочався трагедією. Так, зайшовши 1 січня у свій гараж, чоловік побачив там свого мертвого сина.
Свого мертвого 46-річного сина тернополянин виявив у автівці, що стояла у його власному гаражі близько 12 години 1 січня. Трапився інцидент на вул. Козацькій в гаражному кооперативі “Лада”.
Зі слів Пeтрука Миколи Ярославовича, який безпосередньо відкривав ворота гаража, в приміщенні був різкий запах чадного газу, пише Терен.
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