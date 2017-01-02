Тернополянин знайшов у гаражі мертвого сина

02/01/2017 0
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Для одного із жителів Тернополя цей Новий рік розпочався трагедією. Так, зайшовши 1 січня у свій гараж, чоловік побачив там свого мертвого сина.

Свого мертвого 46-річного сина тернополянин виявив у автівці, що стояла у його власному гаражі близько 12 години 1 січня. Трапився інцидент на вул. Козацькій в гаражному кооперативі “Лада”.

Зі слів Пeтрука Миколи Ярославовича, який безпосередньо відкривав ворота гаража, в приміщенні був різкий запах чадного газу, пише Терен.

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