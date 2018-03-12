Тернополянин знайшов фрагмент чудодійної ікони із Зарваниці, яка вважалася втраченою

12/03/2018 Розмір тексту:

Нещодавно мистецькі кола Прикарпаття та України загалом сколихнула сенсаційна звістка: знайдено фрагмент ризи втраченої Зарваницької ікони Розп’яття Ісуса Христа.

Як повідомляє портал Місто, слід реліквії загубився у 40-х роках минулого століття. Саме тоді небайдужі українці намагалися сховати її від знищення радянською владою.

Щороку тисячі людей прямують до Зарваниці, щоб помолитися біля чудотворної ікони Божої Матері. Проте чимало з них навіть не здогадуються, що село на Тернопільщині, яке немов магнітом притягує прочан, колись мало ще одну дивовижну святиню – ікону Розп’яття Ісуса Христа. Вона, за описами очевидців, творила величні дива та неймовірні зцілення. І за це люди щедро винагороджували образ – прикрашали його дорогоцінними шатами та коронами. Проте у часи Другої світової війни, коли Церква зазнала гонінь, реліквія безслідно зникла, а разом з нею і коштовні ризи.

Історія із втраченою іконою на перший погляд може здатися неймовірною: понад 70 років про оригінал не було жодних згадок, аж раптом в Івано-Франківську дивовижним чином з’являється елемент ризи – розкішний оклад ікони, виготовлений із чистого срібла, та ще й із позолотою.

Знайшов реліквію тернополянин Віктор Чернов, котрий останні декілька років мешкає в Івано-Франківську. Чоловік часто буває у Зарваниці, звідки родом його бабуся з дідусем та батьки. 20 років тому, будучи хлопчаком, він знайшов ризу ікони Розп’яття Ісуса Христа на руїнах однієї з хат у Зарваниці.

Зібравши достатньо матеріалу, Віктор Чернов розмірковував, куди ж звернутися зі своєю знахідкою. Біля франківської ратуші частенько бачив афішу “Врятуймо скарби разом!”. Як пізніше довідався, це проект, що передбачає реставрацію та відновлення старовинних сакральних творів. Познайомився з автором ідеї, завідувачем відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею Валерієм Твердохлібом. Той знахідкою дуже зацікавився.

Пошуки оригіналу ікони та фрагментів окладу дослідники планують продовжити. Певні, що саме зараз риза з’явилася невипадково. Адже в найскладніші періоди історії такі реліквії мали символічне значення.

Для нас це був великий сюрприз та відкриття. А для всієї країни це унікальна знахідка, – каже Валерій Твердохліб. – Ми стоїмо на шляху повернення історичної пам’яті і вшанування святих речей. Оскільки в часи, коли країна веде війну, знайдення цих святинь є дуже знаковим. Такі речі завжди піднімали дух нації. Тим паче, загублена ікона Розп’яття Ісуса Христа мала дуже цікаву історію. Вона об’єднувала українців, поляків, вірмен. Тобто, це те, чого нам зараз бракує.

Нині знайдену святиню готують до експозиції. Напередодні Великодніх свят в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкриють виставку у рамках проекту “Врятуймо скарби разом!”, де презентують увазі відвідувачів унікальну ризу. Подивитися на шати, які колись прикрашали чудотворну ікону, зможе кожен.

Джерело: RISU