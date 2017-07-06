Тернополянин завоював титул найкращого боксера України

06/07/2017 Розмір тексту:

17-річний тернопільський боксер Захар Степанов повернувся зі змагань, які відбувалися у Хмельницькому, з перемогою. Він здобув золоту медаль, став майстром спорту України, а також отримав титул найкращого боксера.

З 26 червня по 2 липня у Хмельницькому проходили змагання найсильніших і найтитулованіших спортсменів України і Молдови. У боях брав участь і наш земляк – Степан Захаров. Він переміг і завоював статус найкращого боксера України у віковій категорії «Молодь».

Хлопець розповідає: було нелегко, блискавичний результат пов’язаний з наполегливими тренуваннями.

Особливо пишаються хлопцем наставники.

«Дуже порадував наш Захар Степанов. Він показав себе справді сильним боксером і завоював цю перемогу. Насправді, це нелегка праця – здобуття майстра спорту, справа, яка робиться роками. Це насамперед режим, тренування і відповідальність. Тобто самопожертва», – відзначив віце президент федерації боксу в Тернопільській області Назар Лобода.

Зараз спортсмен наполегливо готується до міжнародних змагань у Бердичеві.

Софія Романська