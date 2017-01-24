Тернополяни затримали грабіжника “на гарячому”
24/01/2017 0
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Завдяки небайдужому тернополянину патрульні затримали чоловіка, ймовірно причетного до пограбування.
Про викрадення 10 тисяч гривень та документів вчора, 22 січня, близько 20-ї години, повідомив тернополянин. Подія трапилась на вулиці Юності.
Зі слів заявника, він повертався додому, коли невідомий громадянин вирвав у нього з рук папку та зник у невідомому напрямку. Він кинувся наздоганяти грабіжника. Поряд молодий чоловік вигулював собаку. Почувши крики про допомогу, він наздогнав кривдника. Опісля чоловіки викликали поліцію.
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