Тернополяни затримали грабіжника “на гарячому”

24/01/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Завдяки небайдужому тернополянину патрульні затримали чоловіка, ймовірно причетного до пограбування.

Про викрадення 10 тисяч гривень та документів вчора, 22 січня, близько 20-ї години, повідомив тернополянин. Подія трапилась на вулиці Юності.

Зі слів заявника, він повертався додому, коли невідомий громадянин вирвав у нього з рук папку та зник у невідомому напрямку. Він кинувся наздоганяти грабіжника. Поряд молодий чоловік вигулював собаку. Почувши крики про допомогу, він наздогнав кривдника. Опісля чоловіки викликали поліцію.

46-річного тернополянина затримали. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,275 / 9.51m