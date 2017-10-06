Тернополянин загинув на території дитсадка

06/10/2017 Розмір тексту:

Про смерть 31-річного жителя Тернополя правоохоронців повідомили медики. Чоловік помер в кареті швидкої допомоги після падіння з даху дитсадка в Озерній, де, у складі бригади, проводив ремонті роботи.

Внаслідок падіння з висоти загиблий отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, забій мозку, які виявилися не сумісними з життям.

Правоохоронці з’ясовують обставини, які призвели до смерті чоловіка, та перевіряють чи були порушення правил охорони праці, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, яке спричинило загибель людини.