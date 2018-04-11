Тернополянин загадково зник після сварки з дружиною. ФОТО

11/04/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують жителя обласного центру Шумило Юрія Сергійовича, 1981 року народження.

10 квітня до працівників поліції звернувся батько тернополянина. Він повідомив, що 2 квітня, близько 19:00 години його син посварившись з дружиною вийшов з дому та по даний час не повернувся.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію «102».