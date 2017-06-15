Тернополянин “забув”, де припаркував автомобіль, і заявив у поліцію про його викрадення

15/06/2017 0
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Про крадіжку автомобіля Toyota Corolla повідомив тернополянин на службу 102 близько 13-ї години, 13 червня.

Подія, за його словами, трапилася на вулиці Листопадовій.

Приїхавши на виклик, патрульні поліцейські з’ясували, що автомобіль припаркований на вулиці Замковій. Заявник забув де його залишив і подумав, що його викрали… Відтак зателефонував до поліції.

Інспектори склали на заявника постанову за ст. 183 КУпАП (“Завідома неправдивий виклик”), повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

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