Тернополянин вирощував наркотичні “вазони”. ФОТО

16/09/2018 Розмір тексту:

14 вересня близько 00: 00 год на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога на виклик бригади швидкої медичної допомоги по вул. Липова, оскільки невідомий чоловік поводить себе досить неадекватно.

Прибувши за вказаною адресою, на місці події уже працювали лікарі швидкої медичної допомоги, які надавали допомогу 43 – річному громадянину. Інспектори, оглянувши приміщення, помітили, що на балконі у чоловіка ростуть зелені насадження, ймовірно, кущі конопель. Окрім того у мешканця квартири, було виявлено і пакет висушеної, ймовірно, наркотичної речовини, повідомляють у патрульній поліції.



На місце події була викликана слідчо – оперативна група та у ході слідчих дій було вилучено 82 рослини.