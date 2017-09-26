Тернополянин викликав поліцію до рідного батька

Прибувши на виклик, полісмени спробували заспокоїти дебошира. Він лаявся і ображав дружину. Очевидно було, що 56-річний чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні доставили громадянина до відділку поліції та склали на нього протокол за вчинення сімейного насильства, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Зазначимо, що від початку року поліцейські склали 307 протоколів за ст.173-2 КУпАП (Вчинення насильства в сім’ї), з них – 68 повторно. Зокрема у вересні 24 таких протоколи.