Тернополянин викликав поліцію до рідного батька

26/09/2017 0
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27-річний син зателефонував на спецлінію 102 і повідомив, що батько вчиняє бійку. Подія трапилася близько 20-ї години 25 вересня на вулиці 15 Квітня.

Прибувши на виклик, полісмени спробували заспокоїти дебошира. Він лаявся і ображав дружину. Очевидно було, що 56-річний чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні доставили громадянина до відділку поліції та склали на нього протокол за вчинення сімейного насильства, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Зазначимо, що від початку року поліцейські склали 307 протоколів за ст.173-2 КУпАП (Вчинення насильства в сім’ї), з них – 68 повторно. Зокрема у вересні 24 таких протоколи.

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