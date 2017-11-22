Тернополянин викликав поліцію, бо хотів розважитися

22/11/2017 0
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Вночі 20 листопада на спецлінію “102” зателефонував чоловік, який повідомив про бійку на залізничному вокзалі.

На виклик оперативно приїхав екіпажі патрульних. З’ясувалося, що чоловік зробив виклик неправдивий. Він хотів розважитися через те, що посварився з дружиною. Ім’я і прізвище чоловік категорично відмовлявся називати.

Патрульні доставили його до відділку поліції. На громадянина патрульні винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Тепер він має заплатити 119 гривень штрафу, повідомляють у патрульній поліції.

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