Тернополянин викликав поліцію, бо хотів розважитися

22/11/2017 Розмір тексту:

Вночі 20 листопада на спецлінію “102” зателефонував чоловік, який повідомив про бійку на залізничному вокзалі.

На виклик оперативно приїхав екіпажі патрульних. З’ясувалося, що чоловік зробив виклик неправдивий. Він хотів розважитися через те, що посварився з дружиною. Ім’я і прізвище чоловік категорично відмовлявся називати.