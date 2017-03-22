Тернополянин виборов “срібло” кубка світу в Японії

22/03/2017 Розмір тексту:

Фінальні змагання Кубка Світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів-паралімпійців УОРА та вадами зору тривають у японському місті Саппоро.

Представник Тернопільщини Тарас Радь виступає в складі збірної України. У змаганнях біатлоністів серед чоловіків в категорії сидячи, клас LW 10-12 майстер спорту України Тарас Радь на дистанції 12,5 км завоював срібну нагороду з результатом (39:50.6,1 промах). Перше місце у цьому виді посів Мартін Фляйг із Німеччини (39:10.5, 2 промахи), а норвежець Ларсен Тригве Стейнар став третім з результатом (40:54.3, 3 промахи).

А на дистанції спринт 7,5 км у біатлоні наш земляк зайняв 6 місце з результатом 25:33.6 та одним промахом. До речі, у цьому виді переможцем став український спортсмен Максим Яровий з результатом 24:13.4 та трьома промахами, німець Фляйг Мартін став другим, а норвежець Ларсен Тригве Стейнар – третім.

Шосте місце зайняв Тарас Радь і у змаганнях з лижних перегонів на дистанції 5 км з результатом (15:02.8). Тренує спортсмена заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак, повідомляє обласне управління фізичної культури та спорту.