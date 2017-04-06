Тернополянин виборов бронзу на чемпіонаті Європи

06/04/2017 0
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22-річний тернополянин Андрій Антонюк виборов бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед молоді віком до 23 років. Змагання стартували першого квітня у місті Самботхей в Угорщині.

Андрій Антонюк – студент ТНЕУ. Федерація з греко-римської боротьби України називає його виступ приголомшливим стартом. Хлопець розповідає, що перемога далася йому непросто.

«Це був досить високий рівень змагань, оскільки змагалися лише топові спортсмени Європи. У поєдинку за третє місце змагався проти місцевого борця з Угорщини. На цьому поєдинку довелося викласти всі сили, що залишилися. Проте на змаганнях зрозумів, що трохи недооцінював потенціал суперників», – каже Андрій.

Завдяки перемозі Андрія збірна Україна посіла загальнокомандне четверте місце. Наступна ціль тернопільського спортсмена – чемпіонат світу, який відбудеться цього року у Польщі.

«Андрій дуже амбіційний і наполегливий. Він знає, чого хоче і наполегливо йде до своєї мети. На тренуваннях віддається на всі сто відсотків. Тому на нього покладаємо великі надії», – додає тренер Віталій Ліщинський.

Андрій спортом почав займатися ще з семирічного віку. Наразі своєю головною ціллю бачить участь в Олімпійських іграх.

Софія Романська

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