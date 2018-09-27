Тернополянин втратив гроші, золото та планшет, залишивши їх у авто

27/09/2018 Розмір тексту:

Кошти, золоті вибори та комп’ютерну техніку загальною вартістю 6 000 гривень втратив житель обласного центру через свою недбалість. З заявою про злочин до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся 26-річний місцевий мешканець.

Краянин розповів, що припаркував автомобіль в дворі будинку, а повернувшись вранці виявив пошкоджений замок водійської дверки. Тернополянин не задумуючись про наслідки залишив в салоні планшет, чоловічу сумку зі всіма цінностями, які й привласнив зловмисник. За допомогою потерпілий звернувся до правоохоронців.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.

Правоохоронці наголошують жителям Тернопілля бути обачними та пам’ятати, що найкраще вберегти своє майно – це забрали його з салону транспортного засобу.

Зловмисники оглядають салони іномарок, щодо наявності цінностей, які можна швидко реалізувати в ломбарди.

Незачинений транспортний засіб – це ідеальна здобич для крадіїв. Професіоналів не зупинить і сигналізація. Допоки ви повернетесь до машини, то виявити або пошкоджене скло або замок.

Паркуйте транспортні засоби у спеціально відведених місцях, де встановленні камери відеоспостереження. Це якщо не захистить від автозлодії, то допоможе поліцейським вийти на їх слід. Якщо ж ви потерпіли від рук зловмисників не зволікайте, а одразу телефонуйте на лінію «102».