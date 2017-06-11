Тернополянин втратив на відомому сайті оголошень майже тисячу доларів

11/06/2017 0
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25 900 гривень видурив невідомий у жителя Тернополя. З заявою до місцевих правоохоронців звернувся ошуканий чоловік.

Тернополянин повідомив, що мав намір придбати автозапчастини до іномарки. На інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж потрібного товару. Молодик зв’язався з продавцем та узгодив умови купівлі. Чоловік перерахував близько двадцяти шести тисяч гривень на банківський рахунок продавця, після чого мав отримати бажане майно і доплатити решту грошей. Однак продавець зник з товаром та коштами. За допомогою ошуканий молодик звернувся до правоохоронців.

Поліцейські внесли відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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