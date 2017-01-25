Тернополянин втратив на роботі два пальці

25/01/2017 Розмір тексту:

На вулиці Промисловій 23 січня о 9.29 медики надавали допомогу 47-річному чоловікові, який є столярям одного із тернопільських підприємств.

Під час роботи зі станком він отримав серйозну травму, унаслідок якої втратив два пальці лівої руки, повідомляє Доба.

Постраждалого доставили у лікарню швидкої допомоги, повідомляють в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.