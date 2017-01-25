Тернополянин втратив на роботі два пальці
25/01/2017 1
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На вулиці Промисловій 23 січня о 9.29 медики надавали допомогу 47-річному чоловікові, який є столярям одного із тернопільських підприємств.
Під час роботи зі станком він отримав серйозну травму, унаслідок якої втратив два пальці лівої руки, повідомляє Доба.
Постраждалого доставили у лікарню швидкої допомоги, повідомляють в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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Коментарі (1)
Правда25/01/2017
Напевно на підприємстві ТЕРКОН, так як там техніка безпеки ноль,а в керівників в голові тільки гроші.Куди дивиться охорона праці.