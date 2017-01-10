Тернополянин вкрав вентиляцію інтернет-клубу, щоб віддати борги

“Під’їжджаючи за вказаною адресою, ми побачили, як невідомий, побачивши автомобіль поліції, намагається втекти. Ми оперативно наздогнали його та затримали”, – розповідає патрульний Руслан.

Чоловік не заперечував, що намагався забрати частину обладнання, закріпленого ззовні закладу. Він пояснив, що винен гроші і таким чином намагався виправити своє скрутне становище.

Перевіривши дані громадянина, охоронці порядку встановили, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за фактом крадіжки.

Інспектори доставили затриманого до відділу поліції для з’ясування всіх обставин справи.