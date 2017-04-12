Тернополянин віз у рейсовому автобусі саморобну бомбу

12/04/2017 0
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Мешканець Тернополя віз саморобну бомбу в рейсовому автобусі. Пасажира знешкодили на блокпосту в Краматорську.

Під час огляду пасажирів рейсового автобуса правоохоронці, які чергують на блокпосту при в’їзді в Краматорськ, звернули увагу на одного чоловіка. Інтуїція не підвела людей у погонах. При огляді в речах виявили саморобний вибуховий пристрій і корпус гранати Ф-1. Боєприпаси одразу ж вилучили.

З якою метою і куди віз ці небезпечні “іграшки” житель Тернополя, з’ясовують правоохоронці.

 

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