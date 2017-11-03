Тернополянин відстоюватиме честь області на змаганнях у Німеччині

03/11/2017 Розмір тексту:

Молодий тернопільський спортсмен Павло Малютик достойно представив наш регіон на Кубку України зі змішаних єдиноборств. Змагання ці нещодавно відбулися у місті Дніпро. Наш спортсмен виборов перемогу у ваговій категорії до 84 кілограмів. Навесні цього року Павло Малютик став чемпіоном на юніорській першості України з ММА, а останні змагання були серед дорослих, тобто на рівень вище.

– Займаюся змішаними єдиноборствами вже півтора року, а до цього займався фрі-файтом, – розповів Павло Малютик. – Спочатку спробував себе серед молоді і виграв, а тепер вирішив перейти на вищий рівень. Змагання серед дорослих включають в себе змагання юнаків 18-21 року. Тобто спортсмени цього віку можуть виступати, як серед молоді, так і серед дорослих. Готуючись до змагань у Дніпрі, тренувався щодня. Я мав чотири бої, всі мої суперники були сильними, але мені вдалося перемогти. Перший бій я виграв за очками, а решту три виграв достроково. У фіналі бився зі спортсменом з Полтави Максимом Мельником. Перший раунд виграв він, у другому я взяв перевагу. А в додатковому раунді виграв я. У результаті я зайняв перше місце, а Максим – друге.

Павло Малютик є вихованцем обласного осередку Федерації змішаних єдиноборств ММА України. Існує вона тільки рік, але спортсмени вже показують гарні результати на регіональних та всеукраїнських змаганнях. Головним тренером тернопільського осередку є професійний боєць ММА, чемпіон Європи зі змішаних єдиноборств Владислав Назарук.

– Неможливо з першого погляду визначити чи спортсмен досягне високих результатів, – каже Владислав Назарук. – Хлопці і дівчата приходять до нас і демонструють, що хочуть займатися, стараються, виконують всі вказівки тренера. І Павло, як спортсмен, довів мені, що зможе показувати гарні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Є у нас й інші спортсмени, які зможуть в майбутньому показати високий рівень на всеукраїнських турнірах. Думаю, найважливіше для спортсмена, проявляти характер, бути наполегливим, тоді все під силу.

Перемога на Кубку України дала можливість Павлу Малютику взяти участь у міжнародних змаганнях. На початку грудня у Білорусії буде чемпіонат світу з ММА серед молоді. Але у федерації прийняли рішення, що він представлятиме Україну та область на чемпіонаті Європи серед дорослих, який пройде 7-10 грудня у Дрездені. Тож попереду у спортсмена місяць підготовки до цих змагань. Тренуватиметься Павло Малютик щоденно зранку і ввечері, а по суботах закріплюватиме та відточуватиме техніку у вільних боях.

Ольга Трач