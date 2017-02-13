Тернополянин скаржиться, що у міськраді ігнорують петиції

13/02/2017 Розмір тексту:

Електронні петиції мали б стати одним із методів ефективного вирішення проблем, на які місцевій владі вказують громадяни. Та на ділі виявилося, що на звернення людей дають формальні відписки, а вказані проблеми так і не вирішуються.

Зокрема про це говорить один із авторів декількох петицій до Тернопільської міської ради Мирослав Загорський.

– Один із інструментів впливу на владу є петиції, – каже тернополянин. – Я автор трьох петицій на сайті міськради, які набрали повну кількість голосів. Одна стосувалась скверу на вулиці Миру, інша того, що наше брудне місто необхідно мити. До прикладу, в Голландії 5 скарг від громадян вже є приводом до розгляду ситуації, яка склалася. Моя петиція набирає 250 голосів одна, і 600 голосів дві інші петиції. Петиція – це скарга. Ми живемо у брудному місті, і громадяни кажуть: «Мийте – це місто». Але цей інструмент не працює, це відписки. 600 чоловік підписується проти того, щоб півтори тисячі квадратних метрів скверу відвели під автомийку, і ця петиція ігнорується просто. Це скарга тернополян, моя в тому числі, ви порушуєте мої екологічні права, ви в мене забираєте свіже повітря. Будь ласка, реагуйте! Цей інструмент повинен працювати, а не просто бути у переліку на сайті міської ради.

Ольга Трач