Тернополянин розповів про неприємності, які можуть загрожувати водіям на кордоні з Польщею
08/01/2018 0
Розмір тексту:
Водійські права тернополянина забракували на польському кордоні через інші символи транспортного засобу. Хоча обидва варіанти зображення прийнятні в Україні для позначення категорії В1.
Як розповів очевидець такого випадку Володимир Якимів у Facebook, посвідчення у водіїв поляки перевіряють вибірково. Про це пише Терен.
– Поляки на кордоні конфісковують деякі посвідчення водія і, типу вони підробка, шиють кримінал водіям, – пише він.
У попередженні автор залишив фото зображення, яке прийнятне для справжніх водійських посвідчень у Польщі.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...