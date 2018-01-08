Тернополянин розповів про неприємності, які можуть загрожувати водіям на кордоні з Польщею

08/01/2018 Розмір тексту:

Водійські права тернополянина забракували на польському кордоні через інші символи транспортного засобу. Хоча обидва варіанти зображення прийнятні в Україні для позначення категорії В1.

Як розповів очевидець такого випадку Володимир Якимів у Facebook, посвідчення у водіїв поляки перевіряють вибірково. Про це пише Терен.

– Поляки на кордоні конфісковують деякі посвідчення водія і, типу вони підробка, шиють кримінал водіям, – пише він.

У попередженні автор залишив фото зображення, яке прийнятне для справжніх водійських посвідчень у Польщі.