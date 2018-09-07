Тернополянин розгулював містом з гранатою в кишені

07/09/2018 Розмір тексту:

В ході проведення профілактичних заходів «Зброя та вибухівка» правоохоронці Тернопілля продовжують виявляти порушників законодавства про поводження зі зброєю та вилучати небезпечні предмети.

В помешканні жителя Борщівського району співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції в області виявили три одиниці вогнепальної зброї, одна з яких саморобна, пристрій для відстрілу гумовими кулями та понад дві сотні набоїв різного калібру. Неприємностей із законом чоловік заробив через власну безвідповідальність, адже на все, крім саморобного пістолета-кулемета раніше мав дозволи. Термін документів давно закінчився, але про їх продовження любитель зброї не подбав. Тепер нестиме відповідальність згідно частини 1 статті 263 Кримінального кодексу.

Аналогічну статтю інкримінують і жителю Тернополя. 32-річний чоловік розгулював Ланівцями із гранатою та запалом до неї у кишені. Небезпечний предмет у нього виявили бійці спецпідрозділу та негайно вилучили, повідомляють у поліції.