Тернополянин просить замінити таблички на зупинках

03/06/2017 Розмір тексту:

Мешканців Тернополя обурили вивіски на зупинках громадського транспорту, де показана інформація не відповідає дійсності або розміщена так, що роздивитися дрібний текст дуже важко.

Щоб вирішити це питання, зареєстрували відповідну петицію, повідомляє PRESS-ЦЕНТР.

За словами автора петиції Петра Беріта, на деяких зупинках взагалі немає табличок з графіком. Але якщо є, то вони некоректні. Наприклад, зупинка «Медичний університет» обладнана табличкою на триметровій висоті, до того ж, з графіком руху 31 маршруту, який вже декілька років не їздить через цю зупинку.

Також, до прикладу, на зупинці «Обласна лікарня» графік руху встановлений на висоті понад три метри на рифленій поверхні, через що прочитати деяку інформацію просто неможливо.

Відтак, автор петиції просить повісити актуальну інформацію про рух транспорту і закріпити таблички на доступній висоті.

Наразі петиція зібрала 40 підписів з 300 необхідних. До кінця збору підписів залишився 21 день.