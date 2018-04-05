Тернополянин продавав диван, а втратив 8000 гривень

05/04/2018 Розмір тексту:

Більше восьми тисяч гривень втратив тернополянин, ставши жертвою шахрайства.

В інтернет – мережі тернополянин розмістив оголошення про продаж дивану. За якийсь час до нього зателефонував потенційний покупець. Після уточнення деталей щодо товару та суми, він попросив дати йому рахунок картки, на яку потрібно перекинути кошти. Продавець продиктував номер діючого електронного гаманця.

Проте за кілька хвилин до жителя обласного центру зателефонував з невідомого номеру чоловік. Останній представився працівником банку. Він повідомив, що з його картки хтось намагався зняти гроші. Додзвонювач сказав, що потрібно швидко змінити паролі й пін-коди та запропонував свою допомогу.

Власник карточки погодився на поміч сторонньої людини, продиктував їй усі приватні дані і як результат – втратив більше восьми тисяч гривень. Про зникнення коштів його сповістило смс – повідомлення. Після цього потерпілий звернувся із заявою до поліції.